Loop met toorts luidt Twentse Special Olympics in, ook in de Reggestreek

Met lokale ambassadeurs erbij

Zo is om 09.30 uur de ontvangst door burgemeester Arco Hofland op het Europaplein in Rijssen. Samen met de lokale ambassadeurs, Manoah Pas (Rijssen) en Marjolijn van de Brink (Holten), wordt de vlam ontstoken en de speciale vlag gehesen. In Nijverdal arriveert het gezelschap om 11.05 uur aan de Willem Alexanderstraat. Hier zijn naast burgemeester Jorrit Eijbersen de ambassadeurs Laxmi Schoonhoven en Rob Geujen (beiden Nijverdal) aanwezig.

Waar zijn de wedstrijden?

In Hoge Hexel is op 11 en 12 juni het onderdeel paardrijden bij de Eschruiters in manege Het Vossebos aan de Bruinehoopsweg. Inline skaten staat 11 juni te wachten bij Schaats- en Skeelervereniging Rijssen-Holten aan de Opbroekweg in Rijssen. Triatlon heeft 11 juni aan de Landuwerweg in Holten als uitvalsbasis. In Nijverdal zijn 11 en 12 juni de zwemactiviteiten in Het Ravijnbad aan de Piet Heinweg,