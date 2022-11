Maand cel na klap met bierfles in Enter: ‘Ik trok een groene scherf uit mijn hoofd’

ENTER/ALMELO - Dennis S. (44) is maandag veroordeeld tot twee maanden cel waarvan de helft voorwaardelijk, omdat hij op 1 april zijn buurman in Enter met een bierfles op het hoofd sloeg. De buurman liep een ernstige snijwond op. S. moet 1000 euro letselschade betalen.

S. was niet bij zijn strafzaak. Hij belandde na het incident bij de opvang van Humanitas, maar maakte het ook daar te bont. Na een gewelddadige uitbarsting is hij er niet meer welkom. S. leeft nu op straat en wil volgens zijn advocaat graag dat zijn zaak uitgesteld wordt. Rechter Gehring ging daar niet in mee. De getroffen buurman kwam wel naar de rechtbank.

Hok afbreken

Het lijkt erop dat S. boos was op zijn buurman nadat hij een zaak over zijn duivenhok had verloren bij de rechter. S. moest zijn geliefde hok afbreken en rekende dat de buurman aan. Op 1 april dit jaar stond hij plots in de tuin van het slachtoffer en gaf deze een harde klap met een bierflesje op het hoofd. De buurman liet het er niet bij zitten en verzette zich hevig. Hij merkte pas later dat hij gewond raakte bij de aanval. „Ik had overal bloed en trok een groene scherf uit mijn hoofd.”

Ongeloofwaardig

Bij de politie beweerde S. dat hij werd aangevallen door zijn buurman en zich verdedigde met een bierfles. Een ongeloofwaardige bewering, aldus de rechter. Een buurtbewoner was getuige van de aanval en zag dat S. vanuit het niets zijn buurman aanviel. „Als je zo slaat dan neem je willens en weten het risico dat je ernstig letsel toebrengt”, zei officier van justitie Leunk. „Deze meneer is nu nog in goede gezondheid hier aanwezig, maar het had zomaar heel anders kunnen aflopen.”