Magazijnman Marc uit Wierden bouwt aan reusachtig spullenimperium op oud bedrijventerrein: ‘Er kunnen nog wel wat panden bij’

Van welk godshuis neemt de Protestant­se Gemeente Nijverdal afscheid? De Regenboog­kerk of Het Centrum?

NIJVERDAL - Sluit de Regenboogkerk aan de Grotestraat of Het Centrum aan de Constantijnstraat? Of worden beide godshuizen afgestoten en laat de Protestantse Gemeente Nijverdal (PGN) elders in het centrum van Nijverdal een nieuwe, energieneutrale kerk bouwen?

20 oktober