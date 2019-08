Magneetvisser haalt explosief uit het water in Rijssen

De magneetvisser had al meerdere keren iets aan zijn magneet gehad bij de Pelmolen, maar besloot zondagmiddag pas om dit naar boven te halen. Nadat hij zag dat het om een granaat ging heeft hij het explosief voorzichtig teruggelegd in het water.

De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EOD) is ingeschakeld om de bom opnieuw boven water te halen. Zij zullen vervolgens besluiten of het veilig is om het explosief mee te nemen, of dat deze in de nabije omgeving tot ontploffing gebracht moet worden.