Man (36) aangehouden na gewelddadige woninginbraak in Holten; bewoonster naar ziekenhuis

Nijverdal­se ondernemer Henk Ruiterkamp: ‘Positief blijven heeft me gered’

6 januari NIJVERDAL - Ondernemer Henk Ruiterkamp van Ruiterkamp Woondecor is blij met zijn nieuwe stek aan de Grotestraat tegenover de Regenboogkerk. Want het voormalige pand aan het Keizerserf werd veel te krap. „Als we nieuw materiaal binnenkregen was steevast de eerste vraag ‘waar laten we het?’”