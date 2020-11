Man (44) uit Rijssen gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij terroristische organisatie

Nieuwbouw ’n Kadiek wordt kloppend hart van Daarle: ‘Pure noodzaak om dorp leefbaar te houden’

13 november DAARLE - Ze blijven in Daarle nog wel even bakkeleien over zonneparken en windmolens, maar alle neuzen in het dorp staan wel dezelfde kant op zodra het gaat over de bouw van een multifunctionele accommodatie op sportpark ’n Kadiek aan de Nieuwstadweg. „Echt noodzakelijk om Daarle leefbaar te houden.”