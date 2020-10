Man die hond van zusjes Mees en Roos doodschopte, meldt zich bij politie

Werkstraf voor aanranden cliënte Aveleijn in Nijverdals trappen­huis

9 oktober NIJVERDAL/ALMELO - Er is geen enkele twijfel dat Bahadir K. (56) uit Nijverdal in februari vorig jaar onverhoeds een cliënte van Aveleijn aanrandde door haar tussen haar benen te grijpen en haar vieze woorden toe te roepen. Dat gebeurde in het trappenhuis van het wooncomplex waar beiden wonen. Dat is het oordeel van de rechtbank in Almelo. K. is veroordeeld tot een werkstraf van 160 uur en 3 maanden voorwaardelijke celstraf.