Man ernstig gewond door val in kelder van Bakkerij- en IJsmuseum: traumahelikopter landt in Hellendoorn

Het slachtoffer is één van de vrijwillige bakkers in het museum, dat momenteel voor het publiek is gesloten. Dini Heuver, penningmeester van dit museum, vertelt dat het slachtoffer samen met een collega aan het klussen was. „Hij wilde iets uit een werkkast pakken en is toen blijkbaar door het kelderluik naar beneden gevallen. Die kelder gebruiken we verder niet, daar zit alleen de watermeter”, vertelt ze.

Toestand slachtoffer nog onbekend

De man is onderzocht door de gewaarschuwde trauma-arts en die gaf kort daarna groen licht om de Nijverdaller met een ambulance naar het ziekenhuis in Almelo te vervoeren. „We weten nog niet hoe het slachtoffer er nu aan toe is en hopen dat later vandaag van zijn vrouw te horen. Onze vrijwilligers vormen een hechte club en In onze appgroep werden dan ook de nodige vragen gesteld over wat er precies was gebeurd en blijken van medeleven gegeven. Laten we hopen dat het allemaal nog een beetje meevalt”, aldus Heuver