Man ernstig gewond in Nijverdal bij omzagen boom

Politie Rijs­sen-Hol­ten ontvangt meldingen over ‘wildkam­peer­der in groene Fiat’

25 oktober RIJSSEN - De politie in de gemeente Rijssen-Holten ontvangt al enige tijd meldingen over een ‘wildkampeerder’. Zo meldt het Facebook-account van de politie deze vrijdag. De kampeerder zou voornamelijk actief zijn in de omgeving van Rijssen en slaapt in een groene Fiat Panda.