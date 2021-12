Man gevonden in vijver in Enter, reanimatie mocht niet baten

Lucretia (19) uit Nijverdal staat in de Playboy: ‘Niet bang om te laten zien wie ik ben’

NIJVERDAL - „Er zijn veel mensen die heel ingetogen zijn en niks durven”, vertelt Lucretia van Langevelde met een kopje verse thee in de hand. Daar heeft de Nijverdalse geen last van. De knappe verschijning, met haar lange benen en lang blonde haren die perfect in de krul zitten, stond dit jaar op de cover van de Playboy. Want: „Waarom eigenlijk niet?”

27 november