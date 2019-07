Man rijdt dwars door muur van elektriciteitshuisje in Wierden

Cecil Street One komt naar Nijverdal

28 juli NIJVERDAL - Damesmodezaak Cecil Street One opent binnenkort een winkel in het centrum van Nijverdal. Zij betrekken het pand tussen de Bristol en Renata Delicatessen & Zo aan de Keizerserf 5a. Tot voor kort was kledingwinkel La Vie Rosalie de huurder. Zij runden hier een outletstore. Eerder zaten ook gezondheidswinkel De Tuinen, tegenwoordig Holland & Barrett, en het in 2014 failliet verklaarde Free Record shop hier gevestigd.