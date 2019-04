Man uit Hellendoorn (92) overleden na ongeval in woonplaats

Brandweer voorkomt erger bij schoor­steen­brand met rietendak in Wierden

10:53 WIERDEN/ALMELO - Bij een rietgedekte woning aan de Hexelseweg bij Wierden is vrijdagavond brand in de schoorsteen ontstaan. De brandweer was snel ter plaatse en hield het riet nat om te voorkomen dat de brand zich uit kon breiden.