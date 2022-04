Man valt moeder en dochter uit Almelo in Nijverdal uit niets aan: ‘In psychose’

Nieuwe Sy­risch-orthodoxe pastoor in Rijssen wil evangelie naar deze tijd vertalen: ‘Ik ben best vlot en modern’

RIJSSEN - „Het is een hele eer”, vindt Zakai Bar Yawsef Dag Beth Behnam. Hij was onderwijzer, tolk en presentator op radio en televisie. Nu is hij alweer een jaar de pastoor van de Syrisch-orthodoxe gemeenschap in Rijssen. „Het is een roeping waar ik niet meer omheen kon.”

2 april