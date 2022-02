Marco (50) de cel in na misbruik van zijn 15-jarige buurmeisje in Holten: ‘Het is wél gebeurd’

Vragen en ergernis­sen in Wierden over ‘XL-plan­nen’ Almelo: ‘Loopje met de waarheid’

WIERDEN - De grond waarop Almelo XL Businesspark 2 wil bouwen, is niet van Wierden geweest. De grond was ooit van de gemeente Borne. Dit feitje is een van onjuistheden die in de discussie rond het beoogde park aan de Wierdense kant spelen. Dat zorgt voor wrevel, zo bleek tijdens het digitale Open Huis dat donderdagavond door de gemeente Wierden werd gehouden.

12 februari