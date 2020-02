Maria uit Holten is 100, haar broers 97 en 95: 'Komen kennelijk uit sterk geslacht’

VIDEO Boerenpro­test voor Boer Jan te publiekson­vrien­de­lijk: 'Ik ga niet’

15:23 DIJKERHOEK - Jan Bronninkreef is boer in hart en nieren, maar gaat vandaag niet op de trekker naar Den Haag. De oud-winnaar van Expeditie Robinson is bang dat de boeren hun krediet verspelen. Boer Jan uit Dijkerhoek is voor meer publieksvriendelijke acties. “De gemiddelde Nederlander kent ons standpunt en steunt ons, dus we moeten de boodschap nu bij het kabinet zien te brengen.”