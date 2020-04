Massale toeloop bij grote brand Holten: ‘Doe dit niet, houd afstand!’

VideoAan de Larenseweg in Holten is er vanochtend een grote brand ontstaan in een fietsenwinkel. Het personeel en omwonenden hebben veilig het pand kunnen verlaten. De brand is mogelijk ontstaan in de meterkast nadat eigenaar Hans Bloemendal het licht aandeed.