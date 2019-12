Masseuse Soraya (29) in Holten is bijna blind: ‘Vingers zijn mijn ogen’

Kans op theater-concert­zaal in Wierdens zalencen­trum is verkeken

7:17 WIERDEN - De kans op een theater-concertzaal in het Wierdense zalencentrum Het Anker is verkeken. Een raadsmeerderheid vond dinsdag dat de gemeente geen dragende rol moet spelen bij het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Dat is daarmee ook van de baan.