Maximale taakstraf van 240 uur voor ontucht en aanranding door pizzabakker (56) uit Wierden

Een prachtig leven verwoest door een foute diagnose: Ruud uit Wierden blijft vechten voor eerherstel

Ruud Boerman (68) is niet verbitterd, zegt hij. Hoewel er veel in zijn leven is gebeurd om verbitterd over te zijn. De Wierdenaar wil daarom dat de organisatie van de zorg radicaal verandert. Al maanden zoekt hij daarvoor steun in Den Haag. Tevergeefs. Maar hij geeft niet zo maar op.

5 december