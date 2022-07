McDonald’s Twente bedankt alle 928 collega’s in paginagrote advertentie: ‘Ja, interne mail had ook gekund’

Met video Overleden Hollywood-icoon James Caan nam ooit legendari­sche filmscene op in Haarle voor A Bridge Too Far

HAARLE - De deze week overleden acteur James Caan (82) is geen onbekende in Twente en Salland. In 1976 bezocht hij onder meer Haarle en Deventer voor de opnames van de succesvolle oorlogsfilm A Bridge Too Far. Op nog geen 100 meter van de Palthetoren speelde hij in één van de bekendste scenes. „Na drie of vier dagen waren ze ook weer weg.”

