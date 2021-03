Medewerkers Rabo die Oad opbliezen zijn zich van geen kwaad bewust: ‘Oad mocht niet rood staan’

Hellen­doorn­se politie gaat de fout in: foto’s met naam van verkeerde ‘verdachte’ online

19 februari HELLENDOORN - Wie nu naar buiten kijkt of over straat loopt, kan zich bijna niet meer voorstellen dat er vorige week een dik pak sneeuw lag. Terwijl de opkomende lentezon de allerlaatste restjes doet smelten, komt er ook goed zicht op wat er tijdens het winterplezier in de natuur is achtergebleven. In Hellendoorn leverde dat een opmerkelijk ‘incidentje’ op tussen de politie en een inwoonster van Lemelerveld.