Meer dan 10.000 nieuwe bomen op de Sallandse Heuvelrug

Levenscyclus

„De bomen die er stonden -voornamelijk douglassparren en grove dennen- waren aan het eind van hun levenscyclus en zijn daarom gekapt in het kader van de bosbouw. Staatsbosbeheer is in feite opgericht voor de bosbouw. Maar tegenwoordig houden we ons ook bezig met natuurbeheer en recreatie. De opbrengst van de bosbouw vloeit wel terug naar het natuurbeheer”, aldus Westra.

‘Pottiplutki’

Hij plant de pluggen, zoals de tweejarige sparren worden genoemd, met behulp van de speciale ‘Pottiplutki’. De puntige buis gaat de grond in, dan gaat de plug in de buis en na een trap op het pedaal zit het boompje stevig in de grond. „Met dit mooie weer verwacht ik dat we deze week tussen de 10.000 en 20.000 jonge bomen kunnen planten. Ik ben met Arie Peters hier bij Eelen begonnen en Arie Rouwhof en Gerhard Brunnekreef zijn bezig in Holten en zo werken we naar elkaar toe. We planten zo’n 2.500 boompjes op een dag”, aldus Westra.