Meer fouten door pittig Junior Dictee: ‘Je kunt jezelf er niet echt op voorbereiden’

Marit Enzlin zit in groep 7 van de Brekeldschool. Wat stilletjes zit ze te wachten totdat het dictee van start gaat. De zenuwen spelen haar duidelijk parten, want op de vraag hoe ze het vindt om mee te doen, is haar enige reactie: „Best heel spannend.”

Hart onder de riem

Maar Marit staat er niet alleen voor. Ze wordt gesteund door een vijftal vriendjes en vriendinnetjes die samen met meester Adriaan Voortman op de achterste rij zitten. Ze zijn meegekomen om Marit een hart onder de riem te steken. En dat heeft ze hard nodig, want het Junior Dictee is best pittig.

„Je kunt jezelf niet echt voorbereiden op het dictee”, vertelt meester Voortman. „Misschien wel in rijtjes moeilijke woorden oefenen, zoals bijvoorbeeld een categorie met woorden waar een trema moet komen, maar verder heeft het ook te maken met hoe vaak je leest.”

Een boek per week

Lezen is bijna het allerliefste wat Laura de Munck doet. De 11-jarige leerling van basisschool de Regenboog uit Holten leest minimaal één boek in de week. Zenuwachtig is ze niet en ze heeft thuis nog een klein beetje geoefend. „Mijn moeder vond nog een oud Junior Dictee van tien jaar geleden. Maar dat ging helemaal niet goed, ik had veel fouten.”

Het Junior Dictee werd ook dit jaar bedacht en voorgelezen door Margreet Koster en ging vooral over de generatie Z, de tussen 1995 en 2010 geborenen. „Het was een spannende strijd, omdat twee leerlingen evenveel fouten hadden gemaakt. Het duurde even voordat de winnaar bekend was, omdat pas na het voorlezen van tien moeilijke woorden Linde Vrielink de eerste fout maakte. Dat het zo lang duurde, hadden we nog niet eerder meegemaakt.”

Meer fouten

Gemiddeld maakten de leerlingen 15 fouten in het dictee. En dat was wel wat meer dan voorgaande jaren. „Er zaten dan ook paar gemene dingen in”, aldus Koster. „Maar wat me vooral verbaasde was dat woorden zoals Instagram, TikTok en Snapchat met een kleine letter waren geschreven. Je zou toch denken dat wel bekend is dat het Engelse namen zijn, vooral omdat er veel gebruik van wordt gemaakt.”

Winnaar

Uiteindelijk won Jelle Loonstra de spellingswedstrijd met 10 fouten. Linde Vrielink maakte eveneens 10 fouten, maar werd na barrage tweede.

Volledig scherm Volop concentratie bij de jongste deelnemers aan het Rijssense dictee. © Reinier van Willigen