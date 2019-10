Meer gebakjes uitgedeeld in Rijssen-Holten, Wierden en Hellendoorn

Scholier (15) krijgt klappen van automobi­list op kruising in Rijssen

3 oktober RIJSSEN - Een 15-jarige jongen is woensdagochtend mishandeld door een nog onbekende man in Rijssen. De dader is na de mishandeling verder gereden in zijn auto. Van hem ontbreekt nog ieder spoor. De politie roept getuigen op zich te melden.