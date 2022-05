‘Meer theater’ in katholieke kerk in Nijverdal moet ontkerkelijking halt toeroepen: ‘Reacties zijn louter positief’

‘Thuiswed­strijd’ voor Marloes in ‘t Veld en pony Brandon: ‘Hij wordt steeds beter’

NIJVERDAL - Ze mocht vorig jaar debuteren op het WK, is opgenomen in het Nationale Team en eindigt dit jaar steevast in de top vijf. Marloes in 't Veld uit Nijverdal en haar pony Brandon rijden in de top van de mensport. Het districtstoernooi in Rijssen op 6 en 7 mei voelt als een thuiswedstrijd.

28 april