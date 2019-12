Meerdere aanrijdingen op N350 tussen Holten en Rijssen door dichte mist

Mijlpaal voor Buitencen­trum De Sallandse Heuvelrug met 165.000 bezoekers

30 december NIJVERDAL - Buitencentrum De Sallandse Heuvelrug heeft nog nooit zoveel bezoekers gehad als dit jaar. Maar liefst 165.000 natuurliefhebbers brachten dit jaar een bezoek aan dit multifunctionele gebouw aan de Grotestraat 281, waar onder meer allerlei informatie te vinden is over de natuur in het aangrenzende nationaal park.