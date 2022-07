Meerdere bermbranden in buitengebied Holten, oude trekker de boosdoener

Oud model trekker de boosdoener

Aanvankelijk deed het verhaal de ronde dat de branden vermoedelijk waren aangestoken. Maar de politie kwam er na het bestuderen van beelden uit de omgeving achter dat de vork anders in de steel zat. Op die beelden was een oud model trekker te zien. De wijkagent herkende de trekker en wist wie de eigenaar ervan was.

„Die hebben we opgezocht en vervolgens geconfronteerd met het nieuws van de branden. ‘Wat toevallig, daar ben ik vandaag nog langsgereden’, antwoordde die man”, vertelt politiewoordvoerster Chantal Westerhoff. „Aan de man is vervolgens gevraagd of hij zijn trekker even wilde starten. Dat deed hij. Er kwamen vonken uit de uitlaat. Toen was ons wel duidelijk hoe die branden zijn ontstaan. Er was dus geen sprake van kwade opzet.”