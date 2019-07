Meerdere ongevallen op A1 bij Rijssen, weg weer vrijgegeven

updateRIJSSEN - Door twee ongelukken bij Rijssen was de A1 dinsdagmiddag in de richting van Hengelo enige tijd afgesloten. De vertraging bedroeg op het hoogtepunt bijna twee uur.

Het ongeval waardoor de file is ontstond, is een botsing tussen meerdere voertuigen. Er staan hier drie auto's in de berm. Er is één persoon door het ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Even verderop heeft er een kop-staartbotsing tussen een auto en een bedrijfsbus plaatsgevonden. De auto knalde door een onbekende oorzaak achterop de bus. Vervolgens kwam de bus in de vangrail terecht. Hierbij raakte één persoon gewond. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.