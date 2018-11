Meisje (5) uit Rijssen overleden na aanrijding

Vijf keer winst voor Frank Hosmar

16:40 HAARLE - Ruiter Frank Hosmar, lid van de paardensportvereniging De Hertruiters uit Hellendoorn, heeft tijdens een dressuurconcours in Raalte op drie verschillende paarden vijf proeven gewonnen. De Haarlenaar won met Alphaville N.O.P. zowel de Prix St. Georges als de Intermédiaire I., was met VarioHippiQue’s Wise Guy de beste in de Grand Prix en won met Guetta beide proeven Grade V.