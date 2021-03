Meisje op Welleweg in Rijssen aangereden; bestuurder auto vlucht

Molukkers willen in hun Rijssense wijk wonen, maar ‘woningcor­po­ra­tie Viverion werkt niet mee’

18 maart RIJSSEN - De Molukse gemeenschap in Rijssen is hecht. Drie gezinnen en een alleenstaande oudere man willen graag terug naar hun wijk. Maar ‘woningcorporatie Viverion blokkeert die wens’. Ichtus Rahanra (50) voert namens de stichting Teripang actie tegen de verhuurder, want ‘beloofd is beloofd’.