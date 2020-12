Meisje vindt dikke granaat in bos Nijverdal en slaat direct alarm

Therapie beste advies voor bang huisdier, zegt Hellen­doorn­se dierenarts Rob Stegers

21 december HELLENDOORN - Vuurwerkverbod of niet. Nu het einde van het jaar in zicht komt, zal er vast en zeker geknald worden. Hoe gaan we om met onze huisdieren in deze onrustige weken en hoe bewaren we, met bijvoorbeeld een hond, de rust in huis? Dierenarts Rob Segers geeft uitleg over wat je nu beter wel of niet kunt doen.