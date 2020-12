Meisje vindt dikke granaat in bos Nijverdal, slaat direct alarm en mag kijken hoe die ontploft

Valk wil eindelijk werk maken van wonen in watertoren in Daarle: ‘Uitzicht verveelt nooit’

30 december DAARLE - Wonen in een monumentale watertoren met prachtig uitzicht op het omringende Twentse platteland? Dat kan over zo’n twee jaar in Daarle. Het plaatselijke aannemersbedrijf J. Valk & Zonen heeft besloten van dit object een woontoren te maken. Eindelijk, want het bouwwerk is al bijna 17 jaar in het bezit van deze aannemer.