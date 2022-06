Menners strijden in samengestelde wedstrijd bij manege in Hellendoorn

Leerlingen zijn een week lang de baas over tompoucen en rookwor­sten van Hema in Rijssen

RIJSSEN - De Hema in Rijssen loopt deze week vol met nieuwe gezichten. Het zijn de veertig jongens en meisjes van de school Reggesteyn en bijna dertig studenten van het ROC van Twente. Een week lang nemen ze de Hema over. En dat is even wennen. „Vanmorgen moest één van de studenten al een exitgesprek voeren.”

31 mei