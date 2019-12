Mijlpaal voor Buitencentrum De Sallandse Heuvelrug met 165.000 bezoekers

Brommers Kiek’n bie Lucky: Het feestje voor jongeren van de jaren 50 en 60

10:58 RIJSSEN/NIJVERDAL - ‘Went to the boathouse down by the river; Just for a look at Pretty Belinda!’ Jongeren van de jaren 50 en 60 weten het meteen: Chris Andrews. De 77-jarige Brit is de hoofdact op de vijftiende editie van Brommers Kiek’n bie Lucky op vrijdagavond 27 maart. De tweeling Bertus en Wim van de Merwe heeft er weer zin in.