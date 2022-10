Miljoenen gevraagd voor nieuw, maar nog onbekend Hellendoorns beleid: ‘Dit voelt niet goed’

Singles zoeken verkering op Nijverdal­se bowling­baan: ‘Een blauwtje kun je hier niet lopen’

NIJVERDAL - Hij of zij leek zo leuk gedurende de online-gesprekken die ze hadden. Toch kan ‘in het echie’ dat ‘leuke’ contact nog wel eens behoorlijk tegenvallen. Ongemakkelijke ontmoetingen in de datewereld? Ze horen erbij. Maar niet als het aan Laura van Veenendaal en Natascha de Ruiter van Mingle the Single ligt. „Eerst een gezellige activiteit met de hele groep en achteraf kun je ons laten weten of je iemand leuk vindt.”

14:26