Mineke uit Rijssen herdenkt haar vader in De Woeste Hoeve: ‘147 doden, dat gaat je voorstellingsvermogen te boven’

Hellen­doorn onderzoekt mogelijke discrimina­tie van huishoude­lij­ke hulpen

9:18 NIJVERDAL - Maakten ze echt niet goed schoon of was het dragen van een hoofddoek of hebben van een donkere huidskleur de werkelijke reden dat enkele cliënten in de gemeente Hellendoorn al na enkele weken bij ZorgAccent aanklopten om een andere huishoudelijke hulp? Een zorgbemiddelaar van deze zorgorganisatie heeft zo haar twijfels en vermoedt mogelijke discriminatie.