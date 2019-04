Mishandeling en bedreiging van man uit Rijssen komt Apeldoorner op 30 uur taakstraf te staan

RIJSSEN - Voor het mishandelen van S. uit Rijssen in juni 2017 is Eduard van L. (57) uit Apeldoorn veroordeeld tot een taakstraf van 30 uur. Van L. bedreigde S. met een zakmes, en schopte en sloeg hem. De advocaat van de verdachte noch hijzelf verscheen gisteren in de rechtbank.

Een half uur voor de zitting ontving de griffier een e-mail van de vrouw van de verdachte met de mededeling dat hij niet in staat was om te komen. „Eerder deze week is Van L. door zijn rug gegaan en daar heeft hij nog steeds last van”, las rechter Van der Maden voor.

Als officier van justitie Stad zijn zegje doet, laat hij blijken dat hij zich verzet tegen aanhouding van de zaak. „Het is nu 12.15 uur en dat had hij echt wel eerder kunnen weten. Bovendien vind ik de afmelding slecht onderbouwd”, aldus Stad. Rechter Van der Maden is het eens met de officier en besluit om de zaak gewoon te behandelen.

Zakmes

In de zomer van 2017 zou de 57-jarige Van L. uit Apeldoorn in Rijssen S. hebben mishandeld door hem tegen de schenen te trappen en in de maag te stompen. Vervolgens bedreigde Van L. de Rijssenaar met een zakmes. Zelf verklaarde Van L. tegenover de politie dat hij een stiletto kam uit zijn zak haalde en deze uitschoof. De aanleiding voor het voorval was dat S. en zijn groep vrienden ‘homo’s’ naar Van L. en consorten schreeuwde. Dit schoot de verdachte in het verkeerde keelgat en stoof op S. en diens gezelschap af.

Van L. heeft een verleden bij de politie en werd eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf. In 2014 kreeg hij bovendien een boete van 400 euro voor bedreiging.