‘Mister Triatlon’ en ‘mister Daarle’ zijn nu Ridder: in totaal 23 onderscheidingen in de Reggestreek

REGGESTREEK - Traditiegetrouw is de dag voor Koningsdag de lintjesregen, ook in de gemeenten Wierden, Rijssen-Holten en Hellendoorn. In totaal zijn 23 mensen in het zonnetje gezet, de meeste zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Twee uitblinkers in Holten en Daarle zijn Ridder geworden.

Rijssen-Holten

Martin Pieters (Holten, 53), oftewel mister Triatlon, mag zich nu Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. 36 jaar lang was hij er bestuurslid en voorzitter van Stichting Triatlon Holten. Onder zijn leiding kreeg het evenement een nationale en internationale reputatie. Ook is Martin bestuurslid bij Stichting Internationale Topsport Events Twente.

Martin Pieters uit Holten, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Bart Beldman (Holten, 62) is een muzikale man die zich heeft ingezet voor de Gereformeerde Kerk de Kandelaar, dameskoor de Hoolter Deerns, mannenkoor de Hoolter Korhanen en basisschool de Regenboog. Sinds 2004 is hij bestuurslid van hospice de Reggestroom in Rijssen.

Hans Boemendal (Rijssen, 55) is al sinds de jaren 80 actief bij schietvereniging Tubantia, Wildbeheereenheid West Twente en regelt voor meer dan 100 jagers de jachthuurcontracten. Daarnaast is hij betrokken bij het weidevogelbeheer en de telling ervan.

Jan Bult (Holten, 69) was vrijwilliger bij Buurtvereniging Mossinkserf, toneelgroep OCH Holten en bij het Holtense Rode Kruis. Tegenwoordig zet hij zich in voor ijsclub de Noordpool en is hij fietsmaatje bij zorgcentrum de Diessenplas.

Anja Draaijer-Markvoort (Rijssen, 61) zet zich al 42 jaar in voor de Ontmoetingskerk in Rijssen, zowel op bestuurlijk als sociaal vlak. Van het kinderkoor, tot de jeugdactiviteiten en kindernevendiensten kon rekenen op haar. Sinds 2008 is ze diaken en secretaris van diaconie van deze kerk.

Jantina Landman (Rijssen, 79) was jaren actief voor het pastoraal diaconaal centrum de Herberg in Oosterbeek. Daarnaast is ze bezoekdame voor de Protestants Christelijke Ouderen Bond, cliëntenbegeleider bij Philadelphia Rijssen en vrijwilliger bij stichting Woord en Daad Rijssen. Bovendien helpt ze in de goededoelenwinkel van Dorcas.

Dick Wolterink (Notter, 65) kreeg in Rijssen zijn lintje. Hij is actief voor de protestants christelijke stichting de Fakkeldrager in Rijssen, is tweede voorzitter van Vrienden van Siloah en actief bij RMC Autopuzzeltochten. Ook helpt hij al jaren mensen met hun belastingaangifte.

Op de foto vlnr beneden Els Brinks, Willy Broekhof, Yvonne Ortelee de Jager en Roelof Menkveld. Boven vlnr José Marsman, Burgemeester Jorrit Eijbersen en Jellie Wermink. Henny Phielix-Jansen ontbreekt op de foto.

Hellendoorn

Roelof Menkveld (Daarle, 73) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij zit al sinds jaar en dag in het bestuur van Plaatselijk Belang Daarle, maar was ook veertig jaar actief bij zangvereniging Soli Deo Gloria. Ook was hij vertrouwenspersoon en voorzitter van de bezwarencommissie bij verzorgingshuis Het Liefferdinck in Den Ham. Bij de Regionale Federatie van Ouderverenigingen afdeling Twente was hij 15 jaar voorzitter en secretaris. Verder was hij mede-oprichter en voorzitter van de WMO-raad Hellendoorn en is hij initiatiefnemer van de Werkgroep Oorlog en Bevrijding in Daarle.

Roelof Menkveld krijgt het lintje opgespeld door burgemeester Jorrit Eijbersen in de Theaterzaal van ZINiN in het Huis voor Cultuur & Bestuur.

Els Brinks-Middelkamp (Nijverdal, 67). Ze is of was vrijwilliger bij verschillende instanties. Zoals bij de patiëntenvereniging voor Neuromodulatie. Ze coördineert al sinds 2007 de collecte voor de Algemene Gehandicaptenorganisatie in de gemeente en is actief bij de lokale omroep.

Willy Broekhof (Nijverdal, 67). Hij was 51 jaar in dienst bij de Sociale Werkvoorziening en stond bekend als collegiaal, zeer opgewekt en was daarin een voorbeeld voor velen. Al meer dan veertig jaar is hij vrijwilliger bij voetbalclub RKSV De Zweef.

José Marsman-van Loy (Hellendoorn, 57). Al sinds 1995 is ze vrijwilliger bij zwem- en poloclub Het Ravijn in Nijverdal. Ook is ze al heel lang collectant voor de Brandwondenstichting, vrijwilliger bij het Rode Kruis, en vrijwilliger bij het C1000 Museum Hellendoorn.

Yvonne Ortelee-de Jager (Nijverdal, 70). Ze zat jarenlang in het bestuur van de Nijverdalse korfbalclub NKC‘51. Actief is ze ook bij de Tennisclub Hellendoorn waar ze onder andere lid is van de jeugdcommissie en de jeugdcompetitieteams coördineert.

Henny Phielix-Jansen (Nijverdal, 69). Ze is al sinds 1984 vrijwilliger, presentatrice en secretaris/bestuurslid van de Overijsselse Ziekenomroep Midden Overijssel (OZO). Ze coördineert er tal van activiteiten. Ook organiseert ze muziekprogramma’s in verpleeg- en verzorgingshuizen.

Jellie Wermink-Vellema (Hellendoorn, 68). Ze was actief als vrijwilliger bij de gereformeerde jongerenbeweging, maar ook bij De Schaapskooi in Nijverdal, bij de Protestantse Gemeente Hellendoorn en de Gereformeerde kerk in Hellendoorn. Nu is ze nog vrijwilliger bij muziekvereniging KSW in Nijverdal.

De inwoners van Wierden die dinsdag een lintje hebben gekregen.

Wierden

Acht inwoners van Wierden kregen dinsdagmiddag in het raadhuis een koninklijke onderscheiding uitgereikt door burgemeester Doret Tigchelaar. Ze zijn allen benoemd tot lid in de Orde van Nassau.

Opmerkelijk was dat het Wierdense echtpaar Leta en Bert Evers allebei een lintje ontving. Leta (69) is actief in de besturen van de Historische Kring Wederden en Vier de Vrijheid Wierden Enter. Verder maakt ze deel uit van de werkgroep die het monument van het Molukse opvangkamp Vossenbosch en een verhalenboek daarover regelde. Bert (72) verricht vele vrijwilligersactiviteiten. Hij is voorzitter van Uitvaart Verzorging Wierden.

Tony Buursen (Wierden, 77) was ruim 20 jaar secretaresse/lectrice van de parochieraad St. Jan de Doper. Hermien Leferink-Voskamp (Wierden,69) is amateurdirigent bij folkloristische dansgroepen in Almelo en Markelo, en voorzitter/secretaris bij het Algemeen Wierdens Vrouwenkoor. Inga Tuinte-Jannink (Wierden, 76) maakt deel uit van het bestuur van tennisclub Beukersweide.

Henk Lubberding (Wierden, 83) zit in het bestuur van het Wierdens Mannenkoor. Hij leidde tien jaar de IJs- en Skeelervereniging. Jan Smelt (Wierden, 68) voert diverse vrijwilligersactiviteiten uit. Marten Ter Harmsel (Enter, 71 ) is onder andere voorzitter van Vrienden van het Reggedal, het zorgcentrum.

An Wenting-Bourgonje (Wierden) kon haar onderscheiding nog niet ontvangen. Dat gebeurt later. Ze zat in het katholiek schoolbestuur en de organisatie van de Wierdense Zomerfeesten.