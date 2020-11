Model Sandra (30) uit Rijssen verloor in 4 dagen al haar haren: ‘Dit is mijn kaalverhaal’

UPDATE Man (44) uit Rijssen gearres­teerd op verdenking van betrokken­heid bij terroristi­sche organisa­tie

17 november RIJSSEN - Een 44-jarige man uit Rijssen is dinsdagochtend door een arrestatieteam aangehouden in zijn woning, op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme. Volgens het Openbaar Ministerie zou de man in 2013 in Syrië een leidinggevende positie hebben gehad binnen terreurgroepering Ahrar al-Sham.