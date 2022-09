Moderne aanval op eenzaamheid in Hellendoorn en Wierden, maar bereikt die de doelgroep wel? ‘Ouderen zonder smartphone kunnen altijd aankloppen’

De Welle lanceert het platform Vind Gezelschap voor ouderen, wat is dat?

„Een app. Als je iemand zoekt om mee te vissen, te fietsen of wat dan ook, kun je die vraag in de app zetten. Hopelijk reageert er dan een geïnteresseerde.”

Wat moeten ouderen zonder smartphone of computer daarmee?

„Die zijn er inderdaad en daar komen wij in het plaatje. Gelukkig hebben we redelijk goed in het vizier welke ouderen in onze gemeenten kampen met eenzaamheid. Dus als mensen de app niet zelf kunnen gebruiken, mogen ze de aanvraag bij ons melden en vervolgens zetten wij die in het systeem. Dan houden wij ze op de hoogte van de voortgang.”

Wat doen jullie voor de jongeren?

„Veel en dat moet ook. Sinds corona hebben we wel gemerkt dat eenzaamheid bij alle leeftijden voor komt. Daarom houden we met social fridays, leuke avonden vol gezamenlijke activiteiten. Daarmee borduren we voort op Join Us in Nijverdal, bijeenkomsten voor jongeren die we al een paar jaar houden. Die zijn er echt op gericht om jonge mensen samen te brengen.”

Is de drempel om te komen dan niet te hoog?

„Kennelijk niet, want ze komen. Om de twee weken ontvangen tussen de 8 en 15 jongeren en dat is dan per groep, waarvan we er drie hebben. Uiteraard zijn meer mensen welkom. Tegelijkertijd kijken ook wel naar andere mogelijkheden. De oproep die onlangs door twee meisjes uit Nijverdal werd geplaatst om met anderen in contact te komen, kreeg heel veel reacties. Met zulke ideeën kunnen wij ook wel wat.”

Er staat ook taart klaar bij jullie, waarom?

„Je kunt twee gebakjes komen halen en die vervolgens met iemand anders delen. Bijvoorbeeld iemand die veel alleen is. Wie dat doet? Nou ja, bij dit soort initiatieven zie je vaak wel de bekende vrijwilligers langskomen. Al zien we ook steeds meer nieuwe deelnemers die eens een taartje willen eten met een buurvrouw of -man die weinig mensen ziet. In beide gevallen is het prima.”

Volledig scherm Marianne Pekkeriet van De Welle denkt dat de acties tijdens Een tegen Eenzaamheid flink wat effect hebben. © Lenneke Lingmont