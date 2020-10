‘Moedwillig’ gedropte fiets op spoor bij Rijssen legt treinverkeer lam: ‘Dit is volstrekt ontoelaatbaar’

Tóch presentje voor Hellen­doorn­se minima aan eind van het jaar, maar dit jaar geen kerstpak­ket­ten

13 oktober NIJVERDAL - December is een dure maand en juist dan kunnen mensen met een smalle beurs wel een steuntje in de rug gebruiken. En daarom gaat de jaarlijkse kerstpakkettenactie voor de minima in de gemeente Hellendoorn ondanks de corona-uitbraak wel door. Maar aangepast en daardoor geheel anders dan in de 26 jaar daarvoor.