Moeten katholieken uit zes Twentse dorpen noodgedwongen naar Rijssen? Dat zien de gelovigen niet zitten

Fietsster gewond na ongeluk met busje in Nijverdal

NIJVERDAL - Een fietsster is maandagochtend gewond geraakt na een ongeluk op de Van den Bergsweg in Nijverdal. De fietsster kwam door onbekende oorzaak in botsing met een busje op de weg. De gewonde is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht.

7:57