Monique opent veganistische winkel en tearoom in Nijverdal: ‘Lekkere bobotie komt niet uit een pakje’

NIJVERDAL - Een stevige stoofpot zonder vlees? Of een heerlijke Bobotie met als basis groente en fruit? Het is volgens Monique Nuhn heerlijk eten en ook nog eens simpel te maken. Vrijdag opent de uit Den Haag afkomstige 64-jarige haar veganistische winkel en tea-room Green Dakota aan het Keizerserf. Een walhalla voor de veganistische fijnproever.

Nuhn is nog druk bezig met de laatste voorbereidingen voordat ze haar winkel in het Nijverdalse centrum officieel opent. Transport- en koeriersbedrijven leveren de laatste goederen die ze nodig heeft af en aan. Een nieuwe koelvitrine wordt met enige moeite over de drempel gereden. „Je moet eens plantaardig gaan eten, daar krijg je meer kracht van”, zegt Nuhn tegen de bezorger.

Plantaardig eten

Tussen de bedrijven door kan ze het niet laten om het belang van geen vlees eten te benadrukken. Hoewel, zoals ze zelf zegt, zij beslist niet de wijsheid in pacht heeft. „Ik wil mensen graag bijstaan in hoe het is om plantaardig te eten en ook om tips geven, maar ik wil niet iemand zijn die het allemaal beter weet. Als de mensen dat willen, heb ik zelfs hele lekkere recepten, want ik vind het ook heerlijk om te koken.”

Betere bloeddruk en suikerwaarden

Nuhn werkte jaren als wijkverpleegkundige in het Haagse Moerwijk, één van de armste wijken van Nederland. Daar kwam ze erachter dat mensen veel gezonder zijn als ze geen vlees eten. „Ze hebben daar helemaal geen geld om luxe eten zoals vlees te kopen. Ik zag dat het tot minder gezondheidsklachten leidde. De bloeddruk en de suikerwaarden gaven een veel stabieler beeld dan bij inwoners van andere wijken.”

Quote Ik heb het hele bejaarden­com­plex al op bezoek gehad toen we bezig waren met de verbouwing Monique Nuhn, onderneemster

De naam Green Dakota betekent ‘groene vriend’. „Dakota betekent vriend of bondgenoot en komt uit het Indiaans. Ik wil graag een ongedwongen sfeer uitstralen, waar iedereen welkom is. De thee-arrangementen bestaan uit veganistische hapjes en zijn zoet, hartig, warm en koud. Een pakje van de Knorr kan niet op tegen de bobotie die ik hier serveer.” Maar ook veganistische voedingsmiddelen zoals Kala Namak, edelgistvlokken en eivervangers zijn er te vinden in de winkel. „En als ik iets niet heb, dan ga ik er naar op zoek.”

Nieuwsgierig

Vanaf vrijdagmiddag 12.00 uur is de winkel geopend. Of Nuhn denkt of ze met Green Dakota een succes wordt in Nijverdal? „De mensen zijn wel heel nieuwsgierig. Ik heb het hele bejaardencomplex al op bezoek gehad toen we bezig waren met de verbouwing. Hopelijk komen ze vrijdag allemaal om een hapje te proeven, want ik heb iedereen uitgenodigd.”