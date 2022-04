Motor in vlammen op bij brand in Rijssen

Geheime oorlogsdag­boe­ken als ‘ultieme verzets­daad’ van een boekhouder uit Hulsen: Over landverra­ders, moffenmei­den en Gestapo-technieken

HULSEN/ALMELO - Het geheim kwam pas ruim zeventigjaar na de bevrijding bij toeval aan het licht. Berend Jan Schutten hield een groot deel van de Tweede Wereldoorlog dagboeken bij over wat zich afspeelde in Hulsen, Nijverdal, Wierden, Almelo en omgeving. Niemand wist dat de klerk veel van wat hij in die bezettingsjaren zag, las en hoorde aan het papier had toevertrouwd.

9 april