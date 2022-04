Motorcoureur Maik Duin (16) uit Rijssen rijdt vrijdag zijn eerste wedstrijd op Silverstone

Buiten­brand en schoor­steen­brand bezorgen brandweer Rijs­sen-Hol­ten een drukke middag

RIJSSEN - De brandweer is zondagmiddag tweemaal uitgerukt voor een brand in Rijssen. Aan de Noorderbosweg in Rijssen is de brandweer opgeroepen voor een buitenbrand en aan de Diekjansweg voor een schoorsteenbrand.

3 april