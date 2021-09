Motorcrosser met spoed naar ziekenhuis na ongeluk op crossbaan in Holten

Susanne Lejuez uit Nijverdal werkt met haar schapen in een paars paradijs

26 augustus NIJVERDAL - De zon klimt net over de einder en werpt zijn gouden licht over de heide die vol in bloei staat. In de verte verdwijnen trekvogels in v-formatie. Schaapsherder Susanne Lejuez leunt op haar wandelstok en vangt even de warmte van het zonlicht in haar gezicht. Tot de schaapskudde zich weer traag grazend en mekkerend in beweging zet, meter voor meter.