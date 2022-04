Motorcrosser Rick Elzinga uit Zenderen valt buiten de prijzen bij zijn GP-debuut in Italië

Normaal gesproken komt Elzinga uit in de EMX250, maar die klasse had het afgelopen weekeinde geen races op het programma staan. Daarom kwam de Yamaha-rijder in actie in het WK, namelijk in de klasse MX2.

EMX125

In de strijd om de Europese titel in de klasse 125cc was er in de GP van Trentino een derde plaats voor Cas Valk. De 16-jarige coureur uit Nijverdal wist op het circuit van Pietramurata in de eerste manche te finishen als tweede, maar moest in de tweede omloop genoegen nemen met een achtste plaats. Daarmee verloor het jonge crosstalent zijn leidende positie in het EMX125-klassement na twee weekeinden.