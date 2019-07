Motorrijder gewond bij ongeval in Holten

Man (19) krijgt maximale werkstraf voor veroorza­ken dodelijke aanrijding in Rijssen

26 juli RIJSSEN/OMMEN - Johannes R. (19) uit Ommen is door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur en een rijontzegging van een jaar, omdat hij vorig jaar januari een dodelijk ongeval veroorzaakte in Rijssen. Bij het ongeval kwam een een 58-jarige bewoner van een zorginstelling in Rijssen om het leven.