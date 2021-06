Motorrijder op Harley onderuit in buitengebied van Holten

Gerrie (86) en Evert (88) uit Wierden vieren 65 jaar huwelijk: ‘Hij struikelde bij de eerste kennisma­king’

31 mei WIERDEN - Hij moest echt goed zijn best doen om haar te ‘veroveren’. Want eigenlijk vond ze zijn vriend veel leuker. Maar hij gaf niet op. Zijn doorzettingsvermogen zette zoden aan de dijk, want maandagochtend vierden Gerrie en Evert Buitenhuis-Visch hun 65-jarig huwelijk in Het Beekdalhuis Wierden.