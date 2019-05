Mountainbiker gewond na aanrijding in Rijssen

Eens een tukker ‘Onze’ man in Wenen: ‘Vind het altijd leuk om terug te komen in Twente’

9:00 Aldrik Gierveld - getrouwd met Saskia Höfgen, ze hebben twee kinderen, David en Julia - laat zich niet afremmen door grenzen. Hij is directeur Europees, internationaal en agro-economisch beleid en is straks onze ambassadeur in Wenen. Als iemand weet of Europa werkt, dan is het de man wiens wieg in Wierden stond.