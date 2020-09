Mountainbikers Sallandse Heuvelrug hebben nog nooit een zandhagedis gezien

Vroomsho­per moet zus in Daarler­veen jaar met rust laten

14 september ALMELO/DAARLERVEEN - Vroomshoper Henri H. moet z’n zus Alie met rust laten. De rechtbank in Almelo bepaalde in kort geding dat hij een jaar op geen enkele wijze contact met haar mag opnemen en in die periode ook niet aan de Kalkwijk in Daarlerveen mag komen waar zijn zus woont. Als hij dat verbod negeert kost hem dat 250 euro per keer tot een maximum van tien mille.